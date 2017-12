Coppa Italia, Inter-Pordenone 5-4 ai rigori: nerazzurri ai quarti

L'Inter si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia (dove sfiderà la vincente della sfida Milan-Verona) con i brividi. I nerazzurri riescono ad avere la meglio sul Pordenone (formazione che milita in Serie C) soltanto ai calci di rigore (5-4) dopo che i 90' e i tempi supplementari si erano chiusi sullo 0-0 con grandi occasioni anche per i neroverdi che sono andati a un passo dalla clamorosa e storica impresa. La serata per la squdra friulana resterà in ogni caso davvero indimenticabile.



LA PARTITA

A dispetto della doppia differenza di categoria i friulani non sfigurano affatto nella prima frazione lottando ad armi pari con l'Inter. I nerazzurri sfiorano il gol in due occasioni con Karamoh, prima stoppato da Perilli e poi impreciso a tu per tu con il portiere rivale, ma rischiano di andare sotto in altrettante circostanze: Magnaghi colpisce un palo clamoroso (tocco di Padelli) e Lulli spreca da posizione molto favorevole.



Le seconde linee nerazzurre deludono e così Spalletti a inizio ripresa getta nella mischia Brozovic per il Pinamonti: il centrocampista croato getta al vento una grance chance non inquadrando lo specchio della porta su invito di Karamoh. Il Pordenone, per nulla intimorito dal palcoscenico del Meazza e spinto da 4.000 tifosi, risponde immediatamente: solo la provvidenziale deviazione di Gagliardini nega la gioia del gol a Sainz Maza.



Al 67' Karamoh, dopo essersi fatto respingere da Perilli una conclusione ravvicinata, lascia spazio a Perisic: l'esterno si rende subito pericoloso colpendo l'esterno della rete da due passi (passaggio dell'ottimo Cancelo). Con il passare dei minuti i padroni di casa aumentano la pressione mentre tra le fila dei neroverdi comincia ad affiorare un po' di stanchezza: il gol però non arriva e Spalletti è 'costretto' a inserire anche Icardi che a 4' dal termine si divora di testa una facile opportunità. Si va ai supplementari e la situazione non cambia: il numero 9 interista colpisce la traversa e Perilli sbarra la strada a Ranocchia regalando ai suoi compagni la possibilità di giocarsi la qualificazione ai rigori.



LA SEQUENZA DEI RIGORI

Misuraca (Pordenone): parato

Brozovic (Inter): gol

Burrai (Pordenone): gol

Perisic (Inter): gol

Magnaghi (Pordenone): gol

Skriniar (Inter): parato

Lulli (Pordenone): alto

Gagliardini (Inter): parato

Stefani (Pordenone): gol

Icardi (Inter): gol

Ciurria (Pordenone): gol

Vecino (Inter): gol

Parodi (Pordenone): parato

Nagatomo (Inter): gol