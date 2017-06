Coppa Italia, Inter-Lazio 1-2: Pioli eliminato, Inzaghi in semifinale

La marcia dell'Inter si ferma nel momento meno opportuno: dopo nove vittorie consecutive i nerazzurri vengono battuti 2-1 dalla Lazio e vanno fuori dalla Coppa Italia, a cinque giorni dalla supersfida di campionato con la Juve. Risultato un po' a sorpresa, considerando le recenti partite di entrambe le squadre, non se si tiene conto nel complesso della stagione dei biancocelesti. Vero, avevano perso allo Juventus Stadium pagando un approccio pessimo e poi in casa col Chievo, dove però erano stati sfortunati. Ma non hanno mai perso l'identità e a San Siro l'hanno dimostrato: decidono Felipe Anderson e un rigore di Biglia, ma i gol potevano essere molto di più, anche se poi la Lazio si è un po' complicata la vita con l'espulsione di Radu e la rete di Brozovic nel finale.



La scelta di tenere fuori Icardi dalla formazione titolare non paga, tanto che Pioli la sconfessa all'intervallo inserendo Maurito al posto dell'evanescente Palacio e anche Joao Mario per Banega. A mancare tanto, però, è soprattutto Gagliardini, perché l'Inter sembra aver perso d'incanto l'equilibrio che ha caratterizzato la striscia vincente dell'ultimo periodo: dopo le prime due occasioni capitate a Perisic e Kondogbia (palo esterno), i nerazzurri si fanno infilare da un inserimento centrale di Felipe Anderson che segna di testa, non certo la sua specialità. Poi la squadra di Pioli perde completamente la bussola e deve ringraziare Felipe Anderson e Immobile per le occasioni divorate se resta a galla.



Nella ripresa, però, l'Inter continua a sbandare nonostante i cambi e l'arbitro giudica da rigore ed espulsione il contatto Immobile-Miranda: al di là della decisione, a sconcertare è la continua sensazione di pericolosità che dà la Lazio ogni volta che entra in possesso del pallone. Biglia trasforma il rigore del 2-0, Pioli fa entrare Medel al posto di un Ansaldi ancora una volta insufficiente e l'Inter almeno non smette mai di lottare. Ma serve l'espulsione di Radu, che ristabilisce la parità numerica, a dare ulteriore carica ai nerazzurri: Brozovic accorcia le distanze, ma ormai è troppo tardi. L'assalto finale non produce nulla e la Lazio fa festa: in semifinale dovrebbe trovare la Roma, impegnata mercoledì sera col Cesena.