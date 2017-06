Coppa Italia, Inter-Bologna 3-2: ai supplementari decide Candreva, Pioli ai quarti

INTER-BOLOGNA 3-2 d.t.s. (clicca qui per tabellino e cronaca)



Il momento magico poteva essere racchiuso tutto in una rovesciata acrobatica, da circo, quasi come dire che all'Inter, di questi tempi, vige un po' la legge di Murphy al contrario. Se qualcosa può andare bene, lo farà. La fatica che fanno i nerazzurri per eliminare il Bologna e qualificarsi ai quarti di Coppa Italia spiega che non è esattamente così, che il caso non c'entra, anche se alla fine decide un autogol, o meglio una deviazione decisiva sul tiro di Candreva nel primo tempo supplementare che vale il 3-2 finale. Donadoni ha costretto Pioli a giocarsela per due ore, dunque, eppure dopo quel gol pazzesco di Murillo e il raddoppio di Palacio, sembrava già tutto finito. L'Inter, invece, ha sofferto, però ha vinto comunque, per la settima volta consecutiva tra coppe e campionato. Il caso, appunto, non c'entra.



Gli occhi erano puntati tutti sull'esordio da titolare di Gabigol, ma il brasiliano, al di là di provare il primo tiro in porta, non fa molto altro. Certo, ha almeno una attenuante: Pioli lo schiera largo a destra nel 4-2-3-1 in un ruolo decisamente non suo, anziché trequartista come nel triangolare amichevole di Marbella. Più che facilitare l'inserimento del giovane sudamericano, il tecnico intende raffinare l'intesa tra Gagliardini e Kondogbia a centrocampo con un giocatore di maggiore sostanza tra le linee, oggi Joao Mario, domani magari Brozovic o Banega. Il Bologna oppone una resistenza tenue all'inizio e nell'atteggiamento molle di Destro su una buona ripartenza rossoblù c'è tutta la sufficienza di una squadra poco incline alla lotta in questa stagione, tanto che la reazione nella ripresa sorprende tutti, non solo l'Inter. Le occasioni, tuttavia, latitano e ci vuole una rovesciata di Murillo alla Pelè a sbloccare il risultato. Poco dopo arriva il raddoppio di Palacio su perfetto assist di Joao Mario, poi prima dell'intervallo, dopo una palla persa da Gabigol per un inutile virtuosismo, un tiro deviato di Dzemaili riapre la partita.



Nel secondo tempo l'Inter dà l'impressione di poter richiuderla da un momento all'altro e per ben tre volte Palacio avrebbe la possibilità di farlo, ma non la sfrutta. Chissà se Pioli ha il presentimento di doversi giocare l'artiglieria pesante quando al 72' manda in campo Candreva e Icardi: meno di un minuto più tardi, infatti, arriva il pareggio di Donsah che si infila alle spalle di Ansaldi e insacca di testa. Per un po' i nerazzurri barcollano: Medel al rientro dopo quasi due mesi è costretto agli straordinari da difensore centrale, anche se capita a Icardi l'occasione migliore, ma Maurito manca l'impatto col pallone. Ai supplementari, allora, ci vuole un altro tiro deviato a cambiare il destino: lo effettua Candreva e San Siro tira un sospiro di sollievo. Uscire da un'altra coppa, nel momento migliore della stagione, sarebbe stata una brutta botta.