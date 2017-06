Coppa Italia, impresa Cesena, l'Empoli crolla. Il Chievo travolge il Novara, poker del Torino nei supplementari

La Coppa Italia riapre i battenti: Empoli e Cesena si sfidano al Castellani in un match valido per il quarto turno eliminatorio. Le due squadre si danno battaglia nei tempi regolamentari e nei tempi supplementari, dove alla fine a prevalere sono i romagnoli. Ad aprire le marcature per gli ospiti ci pensa Giuseppe Panico al 67', con un colpo di testa. Dodici minuti più tardi arriva il pareggio di Alberto Gilardino per i toscani, al 79', portando la gara ai tempi supplementari. Dopo una traversa di Krunic in apertura del primo supplementare, Rodriguez sigla la rete decisiva al 110'. Il gol dello spagnolo condanna l'Empoli di Martusciello all'eliminazione dalla Coppa Italia. Il Cesena affronterà il Sassuolo agli ottavi di finale.



Tutto facile invece per il Chievo. La squadra di Maran elimina il Novara con un secco 3-0. I veneti passano in vantaggio con Inglese al 27' al termine di una seprentina in area avversaria. L'attaccante raddoppia 3' più tardi su calcio di rigore. Cesar chiude i conti al 49'. Negli ottavi di finale il Chievo se la vedrà con la Fiorentina.



In serata al Torino non bastano 90' per superare in casa il Pisa di Gattuso, rimasto in dieci al 72' a causa dell'infortunio di Lazzari a sostituzioni ormai esaurite. Nei supplementari gli uomini di Mihajlovic si scatenano e vincono 4-0. Ljajic sblocca la gara al 92' con un gran destro da fuori area, il raddoppio porta la firma di Maxi Lopez (111'), al 113' Boyé sigla il tris e infine Belotti (117') cala il poker di testa. Agli ottavi i granata se la giocheranno contro il Milan.