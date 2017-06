Coppa Italia, il derby vale la finale: Inzaghi teme Nainggolan, Spalletti mette pressione

Inzaghi: "Roma favorita, ma..."

"La Roma sta facendo cose straordinarie ed è favorita, ma io ho grandissima fiducia in me stesso, nel mio staff e soprattutto nei miei giocatori. Ho un gruppo forte e compatto, non siamo in semifinale e a 50 punti in campionato per caso". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Roma.

"Sappiamo cosa andiamo ad affrontare - continua Inzaghi - Ho tantissimo rispetto per la Roma, per il suo allenatore e per il gran gioco che fa. Ma domani ho grandissima fiducia perché vedo che il mio gruppo è forte e compatto. Dobbiamo cercare di fare la nostra partita sapendo che a differenza delle altre due di Coppa Italia (con Genoa e Inter, ndr), ora bisogna ragionare nei 180'. Dovremo essere molto concentrati sapendo che tra un mese ci sarà il ritorno".

"Nainggolan pericolo pubblico numero uno? Sta facendo cose straordinarie - ammette Inzaghi - ma sarebbe sbagliato pensare solo a lui. Hanno una grande rosa, Dzeko capocannoniere della Serie A, Salah e due come El Shaarawy e Perotti che nelle ultime quattro gare sono partiti per tre volte dalla panchina. Siamo pronti a tutto, l'unica cosa che chiedo da ieri è l'approccio: in una partita del genere non lo potremo sbagliare".

In coclusione una battuta sui tifosi, che, a giudicare dalle prevendite, sono stati piuttosto tiepidi: "E' normale che dispiace per il poco pubblico, ma se penso alla prima partita che ho fatto lo scorso anno, in casa contro l'Empoli c'erano 10 mila spettatori mentre nel derby di campionato ce n'erano 40 mila, è stato un grande passo".

Spalletti: "Con la Lazio vale triplo"

"Il derby vale triplo: per la partita, per l'accesso in finale, per ciò che significa per i tifosi. Non so come ci arriviamo, ma sappiamo come possiamo uscirne, dipende da noi. E vogliamo uscirne bene, quindi vincere". Cosi' il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio: "E' una squadra costruita bene, l'unico dubbio mi sembrava fosse l'allenatore (Inzaghi, ndr) ma in questo periodo ha dimostrato di non essere il rincalzo di nessuno, può ambire a squadre di questo livello".

"Abbiamo di fronte un avversario forte", aggiunge Spalletti prima di sottolineare che "fra Roma e Lazio c'è meno differenza rispetto a Juve e Torino. Sarà più equilibrato come derby". "Si confronteranno due squadre ad armi pari - continua il tecnico - Noi abbiamo probabilmente degli obiettivi ugualmente importanti oltre a questa partita. Loro danno molto peso a questa causa, vediamo come gestiranno la tensione - conclude Spalletti -. Il fattore emotivo conta, può dare o togliere qualcosa...".

In coclusione una battuta sul derby, che torna in notturna dopo molto tempo: "Un'occasione importante, da cogliere. Io sono fiducioso come sempre" spiega il tecnico della Roma invitando poi i tifosi ad "andare verso questo punto di incontro" offerto dalle istituzioni. "Loro ci danno un'occasione e noi tutti dobbiamo fare bene il nostro ruolo - aggiunge - Il punto più alto della nostra ricerca dovrebbe essere quello di vivere serate come queste qui".