Coppa Italia, il 3-2 non basta alla Roma: Lazio in finale

L’eliminazione dalla Coppa Italia certifica (a meno di clamorose rimonte sulla Juve in campionato) il molto probabile l’addio di Spalletti alla panchina della Roma al termine della stagione. Serviva ben altro per ribaltare il 2-0 ottenuto dalla Lazio nella gara d’andata. I giallorossi sono sembrati per larghi tratti svuotati e senza quella rabbia agonistica necessaria per guadagnare la finale: la Lupa si è svegliata troppo tardi per tenere davvero vive le speranze di qualificazione ed è apparsa a corto di idee dal punto di vista del gioco.



Merito anche di Simone Inzaghi che è stato per la seconda volta bravo a imbrigliare i cugini e a dare ai suoi giocatori una tranquillità mentale davvero invidiabile, oltre che una organizzazione tattica di tutto rispetto. Mica male per chi la scorsa estate era stato richiamato in fretta e furia a causa del rifiuto di Bielsa. Ora il tecnico biancoceleste aspetta l’esito della sfida tra Roma e Napoli per sapere quale squadra dovrà affrontare in finale. Esserci è già un grande successo.



ROMA-LAZIO 3-2 (qui cronaca e tabellino)



Avvio emozionante. Passano 2’ e la Roma va a un passo dal gol: sul cross di Emerson, Dzeko non riesce a inquadrare di piatto la porta da due passi. La risposta biancoceleste è immediata: Immobile, in precario equilibrio, spedisce sul fondo a tu per tu con Alisson dopo un rimpallo favorevole. Come era prevedibile e come impone il risultato dell’andata, sono i giallorossi a fare la partita, e così il 3-5-2 della squadra di Inzaghi si trasforma in un 5-3-2 che soffoca ogni iniziativa avversaria. Soltanto una disattenzione di Milinkovic-Savic dà il via all’azione che porta al tiro di El Shaarawy: Strakosha si allunga e salva. Con il trascorrere dei minuti la squadra di Spalletti prova ad aumentare il forcing e tuttavia la retroguardia laziale regge senza troppi patemi, favorita anche dalle imprecisioni rivali nell’ultimo passaggio. In compenso aumentano gli scontri in mezzo al campo e il gioco inevitabilmente viene spezzettato di continuo. Al 37’ la svolta: Alisson salva su Immobile, abile e fortunato nel sorprendere Manolas, ma non può nulla sul tap-in di Milinkovic-Savic. Il vantaggio della Lazio dura poco perché De Vrij al 43' svirgola sul traversone di Rudiger e di piatto El Shaarawy non perdona freddando di precisione Strakosha.



Nella ripresa la Lazio alza il baricentro sfiorando il 2-1 prima con Milinkovic-Savic (sinistro al volto alto) e quindi con Immobile il cui tocco in anticipo su Alisson termina fuori. Al terzo tentativo le Aquile fanno centro: lo stesso Immobile al 56’ evita la trappola del fuorigioco e non sbaglia facendo esplodere di gioia Inzaghi e la Curva Nord. Per il numero 17 si tratta del 21° centro stagionale. A questo punto in casa Roma subentra la rassegnazione o quasi: Keita (subentrato a Felipe Anderson) calcia alto in seguito a un affondo solitario, imitato da Immobile. Come un lampo al 63’ arriva la rete di Salah: l’egiziano ribadisce in gol dopo il palo di El Shaarawy. Il pari rivitalizza gli spallettiani, che si spingono nuovamente in avanti con convinzione: Strakosha respinge la botta di Strootman ed è super nel neutralizzare Salah. L’estremo difensore viene invece salvato da Bastos sul tentativo a colpo sicuro di Strootman. I giallorossi non si arrendono e trovano il gol vittoria di Salah proprio allo scadere (respinta imprecisa di Strakosha su Nainggolan). Il 3-2 non basta: fa festa la Lazio.