Coppa Italia, il 3-2 non basta al Napoli: Juve in finale

Primo obiettivo raggiunto: la Juventus guadagna la finale di Coppa Italia (terza consecutiva) dove sfiderà la Lazio. Al San Paolo è andata in scena una partita spettacolare ed emozionante. Merito dell' organizzazione del gioco (sponda Napoli) e della eccelsa qualità dei singoli (sponda bianconera). La squadra di Sarri fallisce la rimonta e tuttavia esce ulteriormente rafforzata dimostrando di poter lottare ad armi pari e oltre contro i Campioni d'Italia: i tifosi azzurri possono essere più che soddisfatti per quanto visto, al di là di un'eliminazione che comunque fa male. Fa male perché i due gol qualificazione sono stati messi a segno da Higuain, l'ex odiato e fischiato sonoramente per tutti i 90'. Il Pipita ha risposto sul campo ai suoi vecchi supporter trascinando i compagni nell'appuntamento conclusivo di Roma. Le giocate dei campioni vengono in soccorso a una Juve ancora da rivedere dal punto di vista della manovra: se ci fosse uno scudetto del gioco se lo aggiudicherebbero senza dubbio gli azzurri. Nel calcio contano però le reti e il Napoli paga le solite disattenzioni difensive. Se in futuro i pasticci del reparto arretrato saranno risolti allora sarà davvero possibile lottare per il tricolore. A godere intanto, per il risultato, è l'undici con la maglia blu.



NAPOLI-JUVENTUS 3-2 (qui cronaca e tabellino)



Che Napoli e Juventus rappresentino oggi forse il miglior biglietto da visita che il calcio italiano possa offrire lo si capisce fin dall'avvio. Intensità, rabbia (anche troppa) e ritmi alti: la sfida del San Paolo si infiamma subito. I Campioni d'Italia cercano di replicare quanto accaduto solo tre giorni fa aggredendo i padroni di casa che questa volta però non si lasciano sorprendere e anzi sfiorano il vantaggio al primo affondo: splendida combinazione Milik-Mertens-Callejon e miracolo di Neto sull'esterno spagnolo. Non c'è un attimo di respiro perché le due squadre si affrontano a viso aperto e non mancano scontri feroci in mezzo al campo. Rispetto a domenica la Juventus prova a giocare e tra le linee con Cuadrado e Dybala crea parecchie difficoltà alla retroguardia azzurra. Proprio da un'inziativa del colombiano nasce una mini-rissa con l'esterno accusato di simulazione e circondato dagli avversari. Al 31' la seconda grande occasione del match: clamoroso errore in dispimpegno di Chiriches e altrettanto clamoroso errore di Rincon a tu per tu con Reina (pallone alle stelle). E' il preludio del gol: al 32' Higuain (lasciato troppo libero dallo svagato Chiriches) si gira e sorprende Reina di destro da fuori gelando il San Paolo (esultando polemicamente contro De Laurentiis). Lo svantaggio colpisce il Napoli, incapace di proporre una vera e incisiva reazione mentre i bianconeri controllano con grande personalità.



A inizio ripreso la rasoiata di sinistro di Milik lambisce il palo e il colpo di testa dello stesso centravanti costringe Neto a una super parata. L'estremo difensore brasiliano non può fare però nulla sul piattone destro di Hamsik che vale l'1-1 al 53'. Il pari galvanizza ulteriormente gli uomini di Sarri, indiavolati e costantemente nella metà campo juventina. Nel momento di massimo sforzo del Napoli arriva il nuovo vantaggio ospite al 58': assist di Cuadrado, servito in profondità da Dybala, e destro potente di Higuain in area a battere per la seconda volta Reina e zittire nuovamente il San Paolo, incrdedulo di fronte al materializzarsi. Ci pensa Neto tre minuti più tardi a risollevare i supporter partenopei: stop errato da Mai Dire Gol e Mertens (appena entrato al posto di Milik) firma il 2-2 a porta vuota. Allegri teme la rimonta e si sbraccia in panchina quasi presagendo il peggio: al 67' Callejon sfonda sulla destra e Insigne firma da due passi la rete del sorpasso. La Juve va in apnea ma Mertens allarga troppo il piattone sciupando una buona opportunità. Pavoletti prende il posto di Hamsik mentre sul fronte opposto Barzagli rileva Dybala: l'esperto difensore registra il reparto arretrato risultando decisivo in diverse circostanze. Il canovaccio della sfida resta identico fino al 96' ma, a parte un destro di Pavoletti alto di poco, la squadra di Allegri non soffre eccessivamente e festeggia al triplice fischio.