Coppa Italia, i due derby dei quarti visibili all'estero su Mediaset Italia

La Coppa Italia Tim 2017-2018 si avvia ai quarti di finale. E Mediaset Italia trasmetterà in diretta negli Stati Uniti, in Canada e in Australia i due match più attesi della competizione: mercoledì 27 dicembre 2017 “Milan-Inter” (telecronaca Ricky Buscaglia) e mercoledì 3 gennaio 2018 “Juventus-Torino” (telecronaca Alessandro Iori).



In onda sul canale degli italiani all’estero anche le semifinali (andata 31 gennaio e ritorno 28 febbraio 2018) e la finale (9 maggio 2018).



Milioni di italiani all’estero, grazie a Mediaset Italia, potranno assistere alle due sfide decisive di Coppa Italia in tv nei bouquet delle emittenti che offrono il servizio oppure su tablet e smartphone grazie all’app dedicata (gratuita su tutti i sistemi operativi) ed in streaming all’indirizzo http://online.mediasetitalia.com.