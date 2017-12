Coppa Italia, Fiorentina-Sampdoria 3-2: Var super protagonista

La Fiorentina vince 3-2 al Franchi contro la Sampdoria e si guadagna l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà la vincente di Lazio-Cittadella. A decidere è la prima doppietta italiana di Veretout, che trsforma due dei tre rigori concessi in una partita decisa soprattutto dal Var. Vantaggio viola con Babacar dopo un minuto, la risposta della Samp porta la firma di Barreto e all'intervallo è 1-1. Nella ripresa solo rigori: Veretout fa 2-1, Ramirez impatta e lo stesso francese fa 3-2 al 90esimo.

Fiorentina-Sampdoria 3-2 (tabellino e cronaca)

Stando alle dichiarazioni della vigilia la Coppa Italia è un obiettivo per entrambe le squadre e la dimostrazione arriva dal poco turnover attuato dai due tecnici. A pescare maggiormente dalla panchina è Pioli, che cambia e schiera un 4-2-3-1 con Dragowski in porta, Gaspar al posto di Laurini a destra, Sanchez per Badelj in mediana e Saponara con Chiesa alle spalle di Babacar. Giampaolo invece conferma il 4-3-1-2 con Puggioni tra i pali, Capezzi che sostituisce Torreira in cabina di regia e Alvarez a ispirare la coppia Zapata-Caprari: turno di riposo per Ramirez e Quagliarella.

L'avvio di gara promette fuochi d'artificio, dopo un minuto Benassi verticalizza per Babacar, che si libera di Regini e sorprende Puggioni sul primo palo con un destro molto potente che vale l'1-0 viola. Sembrano le premesse di una gara divertente e spettacolare, invece non succede praticamente niente fino alla mezz'ora, quando Pezzella vola in cielo sul cross di Saponara e la mette fuori di un niente. Come successo alla Fiorentina, alla prima azione utile colpisce anche la Samp: sugli sviluppi di un corner Sala calcia dal limite dell'area e dopo una serie di rimpalli il pallone arriva a Barreto, che, in posizione regolare come verificato dal Var, la mette dentro da due passi e riporta tutto in parità. Prima dell'intervallo occasione anche per Caprari, ma il suo tiro da fuori si spegne sul fondo.

A inizio ripresa Giampaolo getta nella mischia Torreira al posto di Capezzi, ma è ancora la Fiorentina a partire forte e dopo un tiro sbilenco di Saponara, Babacar entra di forza in area e si guadagna un calcio di rigore (59'). Dal dischetto Veretout spiazza Puggioni e riporta avanti i suoi, la risposta del tecnico della Sampdoria è l'ingresso in campo di Ramirez al posto di Alvarez, mentre Pioli richiama Babacar e mette Simeone. Il fantasista ex Bologna entra subito in partita e semina il panico sulla destra, sul corner che conquista e poi batte Barreto svetta di testa e centra in pieno la traversa a Dragowski battuto (69'). La partita si accende improvvisamente e due minuti dopo la Samp recrimina ancora: Caprari pennella una punizione a giro che lascia immobile il portiere viola, ma si stampa sul palo. Passano però soltanto 5 minuti e la squadra di Giampaolo trova il pari grazie a Ramirez, bravo a trovare l'angolino su calcio di rigore. Nel finale la Fiorentina si lancia in avanti alla ricerca del tris, Simeone cestina un paio di occasioni, ma al 90' il Var torna ancora protagonista (per la quarta volta dopo l'assegnazione del gol di Barreto e dei due rigori) e assegna un altro rigore per tocco di mano in area di Murru: sul dischetto va ancora Veretout, che sceglie lo stesso angolo e manda i viola ai quarti di finale.