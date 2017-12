Coppa Italia, date e orari dei quarti di finale

Si giocheranno in notturna i quarti di finale - in gara unica - di Coppa Italia in programma il 26 e 27 dicembre e il 2 e 3 gennaio. Lo ha reso noto la Lega di A che ha stabilito la seguente programmazione:

martedì 26 dicembre Lazio-Fiorentina h.21.00

mercoledì 27 dicembre Milan-Inter h.20.45

martedì 2 gennaio Napoli-Atalanta h.20.45

mercoledì 3 gennaio Juventus-Torino h.20.45



Dopo le partite degli ottavi, il giudice sportivo ha squalificato per due giornate il giocatore dell'Atalanta Kurtic, espulso nella gara contro il Sassuolo.