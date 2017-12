Coppa Italia, cadono le big: eliminate Cagliari e Spal

La Coppa Italia regala sempre sorprese e piccole favole da raccontare (ricordate le semifinali tra Milan e Alessandria di qualche anno fa?) e quest'anno la protagonista è il Pordenone. L'unica squadra di Serie C ancora in corsa sbanca a sorpresa 2-1 il campo del Cagliari e si guadagna gli ottavi di finale, in cui sfiderà l'Inter a San Siro.

La squadra di Leonardo Colucci, compagno di Lopez proprio a Cagliari nella stagione 2006/07, ha sbloccato il risultato al settimo minuto con la rete di Miguel Angel ed è stata raggiunta poco dopo da Dessena, ma non ha mai mollato, ha continuato a crederci e nella ripresa ha trovato anche la rete dell'insperato 2-1 grazie a Bassoli. Nonostante la sofferenza finale i friulani, che l'anno scorso hanno sfiorato la promozione in B (sconfitti in semifinale dal Cagliari), sono riusciti a difendere il risultato e alla fine è scoppiata la festa.

A dirigere le danze Salvatore Burrai, centrocampista 30enne di Orosei che sfidava per la prima volta in carriera la sua squadra del cuore. Il suo è un sogno che si realizza, come quello dei tifosi di Pordenone di invadere la San Siro nerazzurra.

Fa festa il Pordenone e fa festa anche il Cittadella, che regala la seconda sorpresa di giornata espugnando 2-0 il campo della Spal. Allo stadio Paolo Mazza gli ospiti passano in vantaggio al quarto d'ora del primo tempo grazie ad Arrighini, che approfitta di una goffa papera della difesa biancoazzurra e fa 0-1. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta in campionato col Chievo, reagiscono e vanno vicini al pareggio con Borriello e Floccari, ma la loro mira è da rivedere.

Nella ripresa Spal in avanti alla ricerca del pari, ma la manovra offensiva è poco fluida e il Cittadella si difende con ordine fino all'87esimo, quando una micidiale azione in ripartenza porta Schenetti a battere Gomis sotto le gambe e la squadra di Venturato agli ottavi di finale, dove troverà la Lazio.