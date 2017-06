Coppa Italia, Bologna e Genoa agli ottavi di finali

E' il Bologna l'ultima delle squadre qualificate agli ottavi di coppa Italia: i rossoblù, nella sfida del quarto turno, liquidano il Verona al Dall'Ara con un secco 4-0. Gli uomini di Donadoni aprono le marcature appena dopo la mezz'ora con Di Francesco che, dal limite, beffa Coppola con una conclusione deviata da Boldor mentre il raddoppio è di Mounier, ben servito da Destro al 39'. I gialloblù non riescono mai a cambiare marcia e nel finale il Bologna arrotonda il risultato ancora con Mounier (86') e Krafth (91') in contropiede. Nel prossimo turno, gli emiliani affronteranno l'Inter.

GENOA-PERUGIA 4-3 dts

Il Genoa si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la Lazio, ma non senza fatica: un Perugia mai domo fa sudare i rossoblù che ai supplementari vincono 4-3. La partenza del Genoa è fulminante, come contro la Juventus: al 3' sono già in vantaggio con Simeone che batte Elezaj con un perfetto colpo di testa. Al 37' arriva il raddoppio con Pandev che conclude con un tiro dal limite sotto la traversa un'azione tutta di prima partita da Ocampos e proseguita da Simeone.



Nella ripresa il Perugia di Bucchi ribalta la situazione e recupera prima con Bianchi all'8', poi con Drole che di testa, complice una difesa immobile, pareggia i conti al 18'. Nei supplementari i rossoblù si ritrovano e con Pandev, tiro dall'altezza del dischetto dopo una bella finta per liberarsi, si riportano in vantaggio al 9'. Chiude i conti Ninkovic segnando quasi dalla linea di fondo. All'ultimo secondo Di Nolfo accorcia le distanze ma non basta.

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI DI FINALE

Napoli-Spezia

Fiorentina-Chievo

Juventus-Atalanta

Milan-Torino

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Cesena

Lazio-Genoa

Inter-Bologna