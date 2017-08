Coppa Italia, Bologna e Benevento umiliati, Sampdoria travolgente

Risultati a sorpresa nel terzo turno di Coppa Italia: eliminati due club di Serie A, il Bologna e il Benevento, entrambi travolti sul proprio campo rispettivamente da Cittadella e Perugia. I rossoblù sono rimasti in dieci dopo 6 minuti per l'espulsione di Verdi (gomitata a un avversario), i giallorossi (che giocavano il remake della semifinale playoff di maggio) hanno giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per il rosso a Cataldi. Avanzano, invece, le altre squadre del massimo campionato: Spal, Udinese, Crotone, Sassuolo, Chievo e Sampdoria. Bene il Pescara di Zeman: 3-1 a Brescia. Ecco risultati e marcatori.



Bologna-Cittadella 0-3: 20' Kouame, 41' Pasa, 46' p.t. Litteri)

Benevento-Perugia 0-4: 42', 70', 75' Cerri, 89' Emmanuello)

Brescia-Pescara 1-3: 30' Capone (P), 34' Bisoli (B), 57' e 81' Del Sole (P)

Pordenone-Lecce 3-2: 7' e 48' Di Piazza (L), 79' Raffini (P), 83' rig. Burrai (P), 89' Parodi (P)

Spal-Renate 1-0: 28' Vicari

Chievo-Ascoli 2-1: 28' Birsa (C), 68' Favilli (A), 95' Cacciatore (C)

Crotone-Piacenza 2-1: 18' Barberis (C), 61' Bini (P), 83' Ceccherini (C)

Sampdoria-Foggia 3-0: 19' Barreto, 76' Caprari, 80' Kownacki

Sassuolo-Spezia 2-0: 8' Missiroli, 28' Berardi

Udinese-Frosinone 3-2: 29' Thereau (U), 37' Gori (F), 63' Lasagna (U), 71' Jankto (U), 78' Crivello (F)