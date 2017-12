Coppa Italia, Atalanta-Sassuolo 2-1: Gasp affronterà il Napoli

L'Atalanta batte 2-1 il Sassuolo e si guadagna la possibilità di giocarsi i quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli: a Bergamo decidono le reti di Cornelius e Toloi, che segna anche l'autogol che nel finale riapre le speranze neroverdi facendo venire qualche brivido a Gollini. La squadra di Gasperini, che lascia i vari Gomez, Petagna, Spinazzola e Caldara a riposo, in vantaggio dopo un quarto d'ora con il sinistro di Cornelius che sorprende Pegolo sul suo palo.



Il raddoppio arriva poco dopo la mezz'ora, quando Toloi di testa impatta bene l'angolo di Orsolini. Nerazzurri vicini al tris sul finale di tempo quando Kurtic colpisce di sinistro la traversa. Iachini, ugualmente votato al turnover, prova allora a cambiare il destino del match inserendo i vari Falcinelli, Politano e Magnanelli, lo sforzo produce l'autorete di Toloi che però non basta per trovare il pareggio. Nel finale cartellino rosso a Kurtic per un calcetto da terra.