Coppa Italia: Atalanta, Samp e Spezia volano agli ottavi

Finisce anche il sogno della Coppa Italia per il Palermo: i rosaneri escono dalla competizione al quarto turno per mano dello Spezia che dopo avere pareggiato 0-0 nei tempi supplementari, elimina i rosanero ai rigori 5-4. Fatali i penalty falliti da Balogh e Goldaniga. Il portiere degli ospiti Chichizola, che nel mercato era stato a un passo dal Palermo, para i rigori e segna pure il suo portando la squadra alla prestigiosa sfida contro il Napoli negli ottavi di finale. Una impresa che bissa quella dello scorso anno contro la Roma (il sogno poi si infranse contro l'Alessandria).

ATALANTA-PESCARA 3-0

Con un secco 3-0 l'Atalanta delle seconde linee regola nel quarto turno eliminatorio un Pescara rimaneggiato raggiungendo nell'ottavo di finale la Juventus. Il veterano Raimondi apre le danze ribadendo in rete di sinistro (7') una conclusione di Grassi respinta da Fiorillo sugli sviluppi del corner di Freuler. Al 29' Pesic, dall'out sinistro, suggerisce per il raddoppio mancino di Grassi e proprio allo scadere è il serbo a calare il tris in contropiede.

SAMPDORIA-CAGLIARI 3-0

Qualificazione agli ottavi di Coppa Italia anche per la Sampdoria, che a Marassi batte senza difficoltà 3-0 il Cagliari e passa il turno. Padroni di casa in vantaggio già al 13' del primo tempo grazie ad Alvarez, bravo a metterla nell'angolino di sinistro, il raddoppio arriva a metà ripresa per merito di Schick, che è lesto asfruttare l'assist di Bruno Fernandez. Al 90' l'attaccante ceco classe '96 trova anche la seconda rete personale su suggerimento di Budimir e segna così il terzo gol da quando è in maglia blucerchiata (tutte in Coppa Italia, l'altra nel turno precedente al Bassano).