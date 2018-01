Coppa Italia, Atalanta-Juventus 0-1: decide Higuain

La Juventus con un piede nella finale di Coppa Italia. I bianconeri passano 1-0 a Bergamo contro l'Atalanta nella semifinale di andata e ipotecano il passaggio del turno: a Gasperini servirà un miracolo o quasi nella gara di ritorno. I nerazzurri, sottotono per lunghi tratti della gara, sono stati puniti in avvio dal sempre più ritrovato Higuain per poi andare a sbattere contro il rientrante Buffon: il numero 1 ha parato il rigore del Papu Gomez e nel finale ha salvato i suoi.



LA PARTITA

Bastano 3' a Higuain per sbloccare il match: il Pipita, servito da Khedira, dribbla Masiello e fa secco Berisha con un destro preciso. Trovato il vantaggio i bianconeri insistono mettendo alla corde un'Atalanta, sovrastata in mezzo al campo. I nerazzurri avrebbero però la possibilità di pareggiare al 25' quando Valeri assegna ai padroni di casa con l'asulio del Var un rigore per intervento con la mano di Benatia: il Papu Gomez calcia male e Buffon, al rientro dopo quasi due mesi, para. Questa è di fatto l'unica opportunità della squadra di Gaperini nel primo tempo: riprende poi il monologo bianconero con Higuain a un passo dal raddoppio e Matuidi sprecone da buona posizione.



Nella ripresa Ilicic prende il posto di Cornelius e il cambio sembra giovare alla Dea, decisamente più determinata e combattiva rispetto ai 45' iniziali: i campioni d'Italia comunque controllano con relativa tranquillità, attendendo i rivali per poi cercare di sorprenderli in contropiede. Con il passare dei minuti la pressione orobica si attenua: non basta a Gasperini l'ingresso di Petagna, è anzi ancora Higuain a rendersi pericoloso con un destro largo non di molto. Nel finale però l'Atalanta tenta il tutto per tutto schiacciando gli avversari: la difesa juventina va in apnea e Buffon è miracoloso nell'opporsi a Ilicic. Allegri soffre ma porta a casa una vittoria fondamentale.