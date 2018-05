Coppa Italia, Allegri: "La Juve si è regalata una serata straordinaria"

Massimiliano Allegri festeggia la Coppa Italia con la squadra al fischio finale e arriva all'intervista sporco di schiuma da barba ("È stato Cuadrado!") ma poi fa i complimenti a tutti: "Abbiamo vinto il primo trofeo della stagione, i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria meritando la vittoria, senza nulla togliere al Milan che aveva fatto un buon primo tempo".



L'allenatore della Juventus lascia spazio al gruppo: "Avevo detto ai ragazzi di regalarsi questa serata per loro dopo che hanno dato tanto a tifosi, società e staff. È una vittoria per loro e dimostrazione che se giocano seriamente è dura per tutti" le parole alla Rai. Così l'analisi sulla partita: "Ci vuole molta calma quando si giocano sfide così, il primo tempo è stato complicato. Poi abbiamo trovato più spazi ed è uscita la nostra qualità tecnica".



Infine, un ultimo monito: "Giusto festeggiare ora poi andiamo a prenderci la matematica per la conquista dello scudetto perché può diventare una stagione bellissima".