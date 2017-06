Coppa Italia, 31 gol in 8 partite: la formula sembra funzionare

Si è lamentato Gasperini, si è lamentato Giampaolo, si lamentano tutti da tempo, tifosi compresi: la Coppa Italia, così com'è, non va bene. Sbagliato, ancor prima che ingiusto, giocare la gara secca degli ottavi di finale sul campo delle big: così - si dice - c'è troppo squilibrio e si finisce per attrarre pochi spettatori allo stadio. Tutto vero e le gare di queste due settimane, in fin dei conti, l'hanno confermato: Sassuolo a parte, hanno vinto le squadre favorite. Le "sette sorelle" si sono qualificate tutte, così, a parte un Cesena prevedibile sparring partner della Roma, avremo dei quarti di nobiltà come Milan-Juve, Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio.



Detto che l'anno scorso andò diversamente (con l'Alessandria di Lega Pro in semifinale...), le otto gare giocate hanno dimostrato anche altro, anzi, hanno mostrato anche altro. Cioè 31 gol, una media di quasi 4 a partita. Gli ultimi segnati dalla Roma rimarranno a lungo negli occhi e magari nelle sigle televisive: un destro al volo impressionante di Nainggolan, un pallonetto meraviglioso di El Shaarawy. La Coppa Italia è stata negli ultimi anni un bidone per la raccolta differenziata: serviva al riciclaggio dei giocatori meno utilizzati in campionato. Eppure non hanno riposato così tanti big in questo turno: nella Juve è rimasto seduto Higuain, ma ha giocato e segnato Dybala; l'Inter ha dovuto far ricorso a Candreva e Icardi per battere il Bologna ai supplementari, così come la Lazio ha avuto bisogno di Milinkovic e Immobile col Genoa; il Milan ha mandato in campo le sue vere stelle, Suso e Bonaventura, protagonisti assoluti col Torino; nella Fiorentina c'erano Bernardeschi e Kalinic, gli uomini mercato; la Roma ha schierato l'artiglieria pesante, tanto era ossessionata dalla vittoria.



Insomma, la formula a quanto pare funziona e al momento non sembra dare così torto alla Lega. Poi, è chiaro, dipende dai punti di vista: di certo, in prospettiva, avremo due semifinali di altissimo livello e a quel punto, magari, la gente andrà in massa allo stadio