Coppa di Lega inglese, United eliminato dal Bristol! Morata salva il Chelsea

Clamoroso in Coppa di Lega inglese. Il Manchester United di Mourinho viene battuto 2-1 nei quarti di finale dal Bristol City, formazione che milita in Championship (Serie B), e saluta così la competizione. Red Devils pericolosi in avvio: Ibrahimovic, alla prima da titolare dopo il rientro dall'infortunio, viene fermato dal palo (conclusione deviata) e un legno sbarra la strada anche al gran destro di Rashford. Ad andare in vantaggio sono però i biancorossi: Bryan al 51' fa secco Romero con un gran sinistro. La gioia dei padroni di casa dura solo 7': Ibra trova di nuovo il gol (l'ultima rete l'aveva realizzata lo scorso 9 aprile contro il Sunderland) su punizione grazie pure alla complicità di Steele. Al 93' la storica rete di Smith da distanza ravvicinata su assist di Taylor.



Ha rischiato grosso anche il Chelsea. Conte si guadagna le semifinali soffrendo non poco con il Bournemouth, sconfitto 2-1 a Stamford Bridge. Ai Blues bastano 13' per trovare il gol: Willian insacca a porta vuota di sinistro su assist di Fabregas. Al 90' Gosling firma il pareggio (gran destro) e tocca a Morata risolvere i problemi dei Campioni d'Inghilterra al 91' con un tocco ravvicinato su passaggio di Hazard.