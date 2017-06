Coppa di Lega inglese, Mou si vendica nel derby

Josè Mourinho ha consumato la propria vendetta. Il suo Manchester United ha battuto per 1-0 il Manchester City di Pep Guardiola, accedendo ai quarti di finale della Coppa di Lega inglese. Ai Red Devils è bastato un gol di Juan Mata per piegare i Citizens e cancellare almeno parzialmente lo 0-4 subito in campionato contro i cugini.



Sconfitto Antonio Conte con il Chelsea, che si arrende per 2-1 nel derby contro il West Ham, che passa ai quarti. Di Kouyate, Fernandes e Cahill i gol che decidono il match. Passa il turno, invece, il Southampton, che supera 1-0 il Sunderland con una rete di Boufal. Questo il sorteggio dei quarti: Manchester Utd-West Ham, Liverpool-Leeds, Hull City-Newcastle, Arsenal-Southampton.