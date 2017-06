Coppa di Lega: Il Man Utd rialza la testa, il City sa solo vincere

L'Inghilterra torna in campo per il quarto turno della Coppa di Lega e il Manchester United di Mourinho rialza la testa passando 3-1, non senza difficoltà, sul campo del piccolo Northampton (ancora a segno Rashford).

Vittoria anche per il Manchester City di Guardiola (che da inizio stagione conosce solo questo risultato), che espugna 2-1 il campo dello Swansea di Guidolin (in gol Clichy e Garcia) e passa al turno successivo in compagnia del Tottenham, che rifila cinque reti al Gillingham (protagonista Erikssen autore di una doppietta).

Avanzano al turno successivo anche il West Ham di Simone Zaza, che tra le mura amiche regola l'Accrington 1-0 grazie a un gol a tempo scaduto del francese Payet, il Southampton avversario dell'Inter in Europa League che vince 2-0 in casa col Crystal Palace e il Sunderland, vittorioso 2-1 in rimonta sul campo del Qpr.

A chiudere il quadro i colpi esterni dell'Hull City sullo Stoke e quello, clamoroso, del Bristol City sul campo del Fulham.

CONTE BATTE RANIERI

La sfida tutta "italiana" tra Chelsea e Leicester rimane in bilico sino ai supplementari, poi è Cesc Fabregas a regalare un sorriso ad Antonio Conte (che in Inghilterra qualcuno dava per già a rischio esonero). La sfida che valeva il passaggio al quarto turno di Coppa di Lega finisce 4-2 per i Blues, che rimontano dopo essere stati sotto 0-2 per la doppietta di Okazaki. Il gol di Cahill, allo scadere del primo tempo, rianima il Chelsea che poi va sul 2-2 con Azpilicueta in apertura di ripresa. Nel primo tempo supplementare una doppietta di Fabregas spegne i sogni delle Foxes, rimaste in 10 dall'89' per il rosso a Wasilewski.



Bene anche Liverpool (3-0 sul campo del Derby County, reti di Klavan, Coutinho e Origi) e Arsenal, che segna un poker in trasferta al Nottingham Forrest con reti di Xhaka, Chamberlain e Lucas Perez (doppietta). Eliminato l'Everton che perde in casa 2-0 con il Norwich mentre sorride il Newcastle di Benitez, vittorioso 2-0 (Ritchie e Gouffran) sul Wolverhampton.