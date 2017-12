Coppa di Germania, Bayern-Borussia Dortmund 2-1

Il Bayern non sbaglia mai. Questo Bayern, almeno. L'anno scorso perse 3-2 in semifinale di Coppa di Germania contro il Borussia Dortmund, i bavaresi si prendono la rivincita battendo i gialloneri 2-1: il sorteggio ha messo di nuovo contro le due squadre più forti, almeno sulla carta, del calcio tedesco, stavolta addirittura agli ottavi. E a passare è la corazzata di Heynckes, già forte del titolo di inverno in campionato.



Il risultato si sblocca subito: al 12' apre le danze Boateng con un colpo di testa preciso. È un tap-in, in realtà, visto che il difensore è lesto a intervenire dopo che la traversa aveva respinto un altro colpo di testa, quello di Sule. Molto più bello è il gol del 2-0 di Müller che sfrutta un bellissimo assist di Lewandowski dopo un'azione da manuale, in cui c'è anche lo "scambio di ruoli" tra i due protagonisti.



Il Dortmund, che ha da poco cambiato allenatore passando da Bosz a Stöger, nella ripresa reagisce e accorcia le distanze al 77' con un colpo di testa di Yarmolenko su cross di Kagawa, ma poi non trova la forza per trovare il pari: del resto anche in campionato vive un momento difficilissimo e il pronostico era tutto dalla parte del Bayern che ha potuto schierare anche i big. La Bundesliga è già in vacanza e Heynckes si godrà il riposo con una vittoria in più.