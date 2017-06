Coppa del Re: Real Madrid ko in casa con il Celta Vigo nell'andata dei quarti

Non è un momento facile per il Real Madrid, che dopo la sconfitta sul campo del Siviglia nella Liga, perde anche nell'andata dei quarti di finale di Coppa del Re. La squadra di Zidane cade 2-1 con il Celta Vigo e tra una settimana, nella gara di ritorno, sarà chiamata a ribaltare il ko al Santiago Bernabeu.



Gli ospiti passano in vantaggio al 64' con Aspas e vengono raggiunti 5' più tardi da Marcelo. Il pari dura pocchissimo perché al 70' Jonny sigla il gol di una vittoria insperata, almeno alla vigilia.