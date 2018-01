Coppa del Re, Real Madrid eliminato dal Leganes

Non si arresta la crisi del Real Madrid: come l'anno scorso (quando accadde contro il Celta Vigo), i blancos sono stati eliminati ai quarti di finale della Coppa del Re. La differenza è che nel 2016/17 il Real era primo in campionato mentre oggi è quarto a 19 punti dalla capolista Barcellona e la sconfitta in casa contro il Leganes certifica ancor di più l'incredibile crollo di una squadra capace di vincere due Champions League di fila.



Al Bernabeu il Leganes passa con Eraso dopo il liscio di Nacho, il pari di Benzema è di pregevole fattura ma il colpo di testa di Gabriel significa 1-2 che ribalta l'1-0 madridista dell'andata e mette ancor più a rischio la panchina di Zidane.