Coppa del Re: Piovaccari trascina il Cordoba, Simeone rispolvera Cerci

Italiani protagonisti nelle partite di ritorno dei sedicesimi di finale della Coppa del Re. L'attaccante Federico Piovaccari, classe 1984, ha trascinato con una doppietta il Cordoba nel derby dell'Andalusia vinto in trasferta sul campo del Malaga per 4-3 (2-0 all'andata). Gli altri due gol sono stati realizzati da Pedro Rios. Assieme al Cordoba passa anche l'Atletico Madrid, nel quale trova spazio per uno spezzone di partita anche il redivivo Alessio Cerci, convocato a sorpresa da Diego Simeone - dopo i problemi alla cartilagine del ginocchio che lo hanno tenuto lontano dai campi per diversi mesi - e gettato nella mischia contro il Guijuelo, squadra di II Divisione, battuta al Calderon 4-1 dopo il 6-0 dell'andata. Il Villarreal pareggia 1-1 (gol di Pato) con il Toledo, che aveva battuto all'andata 3-0. Ok anche il Las Palmas di Boateng, che supera 2-1 l'Huesca (andata 2-2) e la Real Sociedad che pareggia 1-1 con il Valladolid (all'andata era finita 3-1 per la squadra di San Sebastian).