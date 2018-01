Coppa del Re, Montella si riscatta: 2-1 del Siviglia al Cadice

Il Siviglia si riscatta dopo il ko nel derby contro il Betis in Liga. La squadra di Montella, nel ritorno degli ottavi di Coppa del Re, batte 2-1 il Cadice e si qualifica ai quarti. Gli andalusi, che contro la formazione di seconda divisione partivano dal 2-0 ottenuto all'andata in trasferta, passano in vantaggio grazie a Ben Yedder al 31' (tap-in dopo la respinta di Yanez su Correa) e raddoppiano al 54' con il colpo di testa di Correa. Gli ospiti trovano il gol della bandiera a 4' dal termine (rete di Alvaro Garcia). Ora Montella sarà chiamato a rialzarsi in campionato domenica pomeriggio copntro l'Alaves.



Accede ai quarti anche l'Espanyol. La formazione di Quique Sanchez Florez si impone 2-0 sul campo del Levante ribaltando la sconfitta interna (2-1) dell'andata: decisivi i gol di Baptisato e Moreno.