Coppa del Re, Montella in semifinale: batte ancora Simeone

Vincenzo Montella è in semifinale di Coppa del Re. Il tecnico italiano batte ancora il Cholo Simeone e passa il turno con il suo Siviglia: al Sanchez Pizjuan finisce 3-1 dopo il 2-1 della gara d'andata e l'Atletico Madrid, reduce da un brutto pari in campionato che lo ha allontanato ulteriormente dalla vetta, è costretto a salutare un altro obiettivo dopo l'eliminazione dalla Champions.



Il Siviglia va in vantaggio dopo appena un minuto con un gran tiro di Escudero su cross di Sarabia. L'Atletico prova a rimettersi in corsa con una prodezza di Griezmann, ma il Siviglia ritrova il vantaggio con Banega, che ad inizio ripresa riporta avanti gli andalusi su calcio di rigore. I colchoneros cercano il pari, ma è ancora la squadra di Montella ad andare a rete, stavolta con Sarabia che fissa il punteggio sul 3-1 su assist di un altro ex "italiano", Franco Vazquez.