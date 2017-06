Coppa del Re, clima rovente all'hotel dell'Atletico

"Vogliamo vincere la Coppa". Il sentimento dei tifosi dell'Atletico Madrid alla vigilia della semifinale di Coppa del Re contro il Barcellona è chiarissimo e per renderlo ancora più chiaro anche a Griezmann e compagni, gli ultras dei Colchoneros si sono radunati sotto l'hotel dove è in ritiro la squadra e hanno incitato, in un vero e proprio clima da stadio, i loro beniamini.

Circa 400 le persone presenti, con torce, fumogeni e lo striscione che "indica" l'obiettivo stagionale della squadra di Simeone (parecchio in ritardo nella Liga), che ha ringraziato i tifosi commentando: "Semplicemente emozionante".

JUNTOS

HACIA LA VICTORIA. pic.twitter.com/5E2YJFouWG — Cholismo (@CholismoATM) 31 gennaio 2017