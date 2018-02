Coppa del Re, Barcellona-Valencia 1-0: Suarez gol

Decide Suarez su assist di Messi e il Barcellona vince. E fin qui è come se non ci fossero notizie. L'1-0 blaugrana al Valencia nella semifinale d'andata di Coppa del Re, in effetti, non suscita così tanto clamore: con Valverde in panchina, il Camp Nou si è abituato a prestazioni magari meno spettacolari di un tempo, ma magari più efficaci rispetto alla passata stagione. Solidità, prima di tutto. Tanto con quei fenomeni lì davanti, prima o poi segni.



A dire il vero il Valencia, rivelazione della prima parte della stagione, ha reso dura la vita al Barça e lo fatto ancora una volta senza Zaza, sempre pià ai margini del progetto di Marcelino dopo un inizio sfavillante. Ci è voluto l'ingresso di Coutinho al posto di Aleix Vidal, schierato ala destra di un inedito 4-4-2, per rivitalizzare i blaugrana che al 67' hanno trovato il gol con un colpo di testa di Suarez. Coutinho, alla terza presenza in blaugrana, ha cambiato tre ruoli in poco più di mezzora: prima ala destra, poi esterno sinistro del 4-3-3, infine mezzala dopo l'ingresso di Paco Alcacer per Iniesta. E ha giocato una buona partita, in attesa di rivederlo al top.