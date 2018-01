Coppa del Re, Barcellona travolgente. Montella si riscatta subito

Barcellona spettacolo nel ritorno degli ottavi di Coppa del Re. I blaugrana travolgono 5-0 il Celta Vigo e vola ai quarti (all'andata la sfida era terminata 1-1). Messi chiude subito il discorso qualificazione realizzando una doppietta tra il 13' e il 15' con ud precisi tiri di sinistro prima del tris di Jordi Alba al 28' (assist della Pulce) e del poker di Suarez al 31'. Nella ripresa, all'87', Rakitic fissa il punteggio di testa.



Il Siviglia si riscatta dopo il ko nel derby contro il Betis in Liga. La squadra di Montella batte 2-1 il Cadice e si qualifica al turno successivo. Gli andalusi, che contro la formazione di seconda divisione partivano dal 2-0 ottenuto all'andata in trasferta, passano in vantaggio grazie a Ben Yedder al 31' (tap-in dopo la respinta di Yanez su Correa) e raddoppiano al 54' con il colpo di testa di Correa. Gli ospiti trovano il gol della bandiera a 4' dal termine (rete di Alvaro Garcia). Ora Montella sarà chiamato a rialzarsi in campionato domenica pomeriggio contro l'Alaves.



Accede ai quarti anche l'Espanyol. La formazione di Quique Sanchez Florez si impone 2-0 sul campo del Levante ribaltando la sconfitta interna (2-1) dell'andata: decisivi Baptistao e Moreno.