Coppa del Re, Barcellona-Siviglia 5-0, Messi trionfa, Montella flop

Gli extraterrestri sono tornati e viene da chiedersi come è riuscita la Roma, solo dieci giorni fa, a cancellarli dal campo. Il Barcellona travolge 5-0 il Siviglia nella finale di Coppa del Re portando a casa il trofeo per la trentesima volta nella sua storia, la quarta consecutiva: al Wanda Metropolitano di Madrid non c'è mai stata partita. Mai. Vincenzo Montella, tecnico italiano arrivato in Andalusia a stagione in corso, aveva compiuto un'impresa arrivando fino all'ultimo atto, ma la debacle è a suo modo storica, perché un altro 5-0 in finale risale al 1915, più di un secolo fa.



Il risultato si sblocca al 14' e il merito è di Coutinho che regala a Suarez un assist al bacio, ma c'è soprattutto la colpa del Siviglia che si lascia soprendere da un rilancio di Cillessen diretto al brasiliano. Un errore clamoroso che spiana la strada allo show: il raddoppio è opera di Messi, servito da un tacco delizioso di Jordi Alba, ma la cosa sublime della serata la fa proprio Messi, con l'assist per il 3-0 di Suarez.



Il resto è pura accademia e arriva nella ripresa: Iniesta si toglie lo sfizio di timbrare il cartellino su un altro assist di Messi, poi Leo lascia battere a Coutinho il rigore del 5-0. Per Montella una debacle, per Valverde, messo alla gogna per aver perso una partita, seppur fondamentale con la Roma, una bella rivincita in attesa dello scontato trionfo in campionato.