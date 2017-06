Coppa del Re, Barcellona in finale: Perez "chiude" il Bernabeu

Anche quest'anno la finale della Coppa del Re di Spagna con ogni probabilità non verrà giocata al Bernabeu. Il presidente del Real Madrid Florentino Perez, per non vedere gli odiati rivali esultare nel proprio stadio, come già successo in passato ha negato la disponibilità dell'impianto, sostenendo che "saranno in corso lavori".

Quest'anno la gara è in programma il 27 maggio e Messi, Neymar e compagni affronteranno la sorpresa Alaves, che ha eliminato il semifinale il Celta Vigo. Anche negli anni scorsi, in situazioni analoghe con il Barcellona in finale, il club merengue si era opposto allo svolgimento della finale nel suo stadio, quindi dovrà essere trovato un altro impianto. Secondo la stampa spagnola le possibilità sarebbero due: il Vicente Calderon (in questo caso si resterebbe nella Capitale Madrid) e il Mestalla, impianto che ospita il Valencia.