Coppa del Re: Barcellona fermato dal Celta Vigo, tris Real al Numancia

Nell'andata degli ottavi di finale di Coppa del Re il Barcellona viene stoppato 1-1 sul campo del Celta Vigo. I blaugrana di Valverde, privi di molti titolari tra i quali Messi e Suarez, passano in vantaggio al 15' grazie al gol del 22enne Josè Arnaìz, freddo nel battere Alvarez, e subiscono la rete del pareggio al 31' quando Pione Sisto anticipa tutti in area e fa secco Cillessen. Il risultato finale favorisce comunque i catalani in vista del ritorno al Camp Nou, in programma fra una settimana.



Non sbaglia il Real Madrid con il Numancia, formazione di Segunda Division. L'undici di Zidane, con diversi big a riposo, passa 3-0 in trasferta e chiude pratica il discorso qualificazione. Apre le danze Bale su rigore al 35', e nella ripresa dopo l'espulsione di Diamanka per doppio giallo arrivano le reti di Isco all'89' (un altro penalty) e Borja Mayoral al 91'. I padroni di casa, sul risultato di 1-0, hanno colpito una traversa (conclusione di Inigo Perez). Sorride anche il Levante (2-1 all'Espanyol) mentre cade il Villarreal di Bacca (entrato al 61'), battuto 1-0 dal Leganes: decide Amrabat al 49'.