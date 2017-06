Coppa del Re, Barcellona-Atletico Madrid 1-1: blaugrana in finale

Il Barcellona vola in finale di Coppa del Re per la quarta stagione consecutiva: l'1-1 del Camp Nou basta per eliminare l'Atletico Madrid, svantaggiato dalla sconfitta per 2-1 al Vicente Calderon nella semifinale d'andata. Partita combattutissima, Luis Suarez la mette in discesa per Luis Enrique segnando l'1-0 al 43' ma il doppio giallo a Sergi Roberto dopo un quarto d'ora della ripresa rilancia i madridisti, che però già al 69' perdono il vantaggio numerico per il doppio giallo a Carrasco.



I Colchoneros non si perdono d'animo e si conquistano un calcio di rigoro ma Gameiro dal dischetto fallisce il pari, che arriva un paio di minuti dopo con il riscatto della punta francese. Il Barça resiste, rimane addirittura in nove per il doppio giallo (in tre minuti) a Suarez ma alla fine va in finale.