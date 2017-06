Coppa d'Africa, trionfo del Camerun: Egitto sconfitto 2-1

Dopo il secondo posto nella Liga, le due finali di Champions perse con il Valencia e la debacle del 5 maggio con l'Inter, questa sembrava finalmente la volta buona per Hector Cuper per alzare un trofeo e invece... E invece il Camerun vince in rimonta 2-1 nella finale di Coppa d'Africa con una rete a tempo quasi scaduto di Aboubakar e fa piangere Salah e l'intero Egitto.

I Leoni Indomabili conquistano la Coppa per la quinta volta nella loro storia al termine di una partita molto combattuta e giocata a viso aperto in cui l'Egitto era andato in vantaggio a metà primo tempo con un'invenzione di Salah al limite destro dell’area di rigore, pallone rasoterra per Elneny, che defilatissimo scaraventa una bomba sotto la trasversa per l'1-0 su sui si chiude la prima frazione.

Intorno all'ora di gioco il pareggio del Camerun (soltanto il secondo gol subito su azione dall'Egitto in tutta la competizione) grazie a Moukandjo, che mette in mezzo un pallone perfetto per N’Koulou che di testa batte El Hadary. La partita si scalda, nessuno vuole perdere, Salah ci prova ma il Camerun sembra averne di più e quando ormai mancano una manciata di minuti ai supplementari Aboubakar stoppa di petto al limite dell’area, con un sombrero scavalca Gabr, e al volo scaraventa la pala in rete per il gol che vale la Coppa.

Ancora una volta Cuper mastica amaro, il Camerun, che non vinceva dal 2002 con Eto'o protagonista, è la Regina del Continente Nero, mentre i Faroni perdono la seconda finale dopo averne vinte ben sette.