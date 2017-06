Coppa d'Africa, Salah gol, Egitto ai quarti: ecco tutte le qualificate

Punizioni così in Serie A non ne ha mai tirate, forse perché non gliene hanno mai dato la possibilità. Ma Mohamed Salah sa far tutto e l'ha dimostrato con la maglia della sua nazionale, del resto aggrappata alle sue magie: all'11' del primo tempo ha tirato una sassata pazzesca all'incrocio dei pali regalando all'Egitto la vittoria sul Ghana e la qualificazione ai quarti di finale di Coppa d'Africa. Le Black Stars erano già certe del pass, mentre Uganda e Mali, in contemporanea, hanno pareggiato 1-1 su un campo di fatto reso impraticabile dall'acquazzone.



La fase a gruppi della Coppa d'Africa si è conclusa, ecco il programma dei quarti

Burkina Faso-Tunisia (28 gennaio)

Senegal-Camerun (28 gennaio)

Egitto-Marocco (29 gennaio)

RD Congo-Ghana (29 gennai)