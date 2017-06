Coppa d'Africa, il Camerun batte 2-0 il Ghana e vola in finale: sarà sfida all'Egitto

Sarà il Camerun ad affrontare l'Egitto nella finale della Coppa d'Africa 2017 in corso in Gabon. A Franceville, i Leoni indomabili hanno sconfitto 2-0 il Ghana grazie alle reti realizzate da Ngadeu-Ngadjui al 72' e Bassogog al 93'.



Domenica prossima, a Libreville, torneranno quindi a disputare una finale, la settima per loro, nove anni dopo quella persa con la nazionale egiziana nel 2008 in Ghana. Si tratterà quindi di una vera e propria rivincita.