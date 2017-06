Coppa d'Africa, El Hadary record: in campo a 44 anni

Gigi Buffon provi a resistere, magari un giorno riuscirà anche lui in un'impresa simile: Essam El Hadary, fino a oggi portiere semisconosciuto dell'Egitto, ha battuto uno splendido record. Entrando al 25' del primo tempo della sfida col Mali, è diventato il giocatore più anziano di sempre ad essere mai sceso in campo nella storia della Coppa d'Africa. Ha 44 anni, gioca nel Wadi Degla, un club del Cairo, ed è in nazionale da 21 anni, con 148 presenze collezionate. L'ultima l'ha chiusa tornando a casa felice e rilassato, perché il Mali, di fatto, non si è mai reso pericoloso, la partita è finita 0-0 e lui è riuscito a non subire gol, che è sempre la cosa più importante per un portiere. Se El Shenawy, il numero uno titolare, non dovesse recuperare per il prossimo impegno, il romanista Mohamed Salah, oggi a secco e ammonito, saprà che a proteggerlo ci sarà un nonnetto nienta male..