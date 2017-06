Coppa d'Africa, Egitto in finale: Salah gol, El Hadary eroe ai rigori

Mohamed Salah è in finale di Coppa d'Africa. Ha dovuto tremare a lungo, ma alla fine, dopo dieci calci di rigore, è stato lui a far festa insieme a tutto l'Egitto che per la settima volta si giocherà il trofeo continentale battendo 5-4 il sorprendente Burkina Faso. Proprio il secondo gol del romanista in questo torneo ha sbloccato una partita fino a quel momento davvero noiosa: al 67' ha ricevuto palla al limite dell'area di rigore e ha fatto partire una sassata di sinistro all'incrocio dei pali, semplicemente meravigliosa. Per una squadra che nelle precedenti quattro partite non aveva mai subito gol era decisamente un ottimo punto di partenza, ma la difesa non si è dimostrata affatto impeccabile appena sei minuti dopo quando ha lasciato giocare il Burkina Faso nella propria area di rigore, prima con un colpo di tacco a linerare Kabore e poi con il controllo e tiro al volo di Aristide Bance per l'1-1. Poi è stato El Hadary a evitare guai peggiori salvando su un tiro di Nakoulma.



Nei supplementari non è successo granché e ai rigori il primo a sbagliare è stato l'egiziano El-Said. Poi tutti gol, compreso quello di Salah, fino al doppio errore del Burkina Faso: il "nonnetto" El Hadary, 44 anni, ha parato sia la conclusione di Kouakou che quella di Bertrand Traoré e ha portato l'Egitto in finale. In tutte le sei precedenti occasioni ha sempre trionfato: Salah spera di tornare a Roma con un trofeo.