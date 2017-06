Coppa d'Africa, Egitto e Ghana in semifinale, fuori Benatia

Il potere degli antichi Faraoni deve essere più forte di quello di Luciano Spalletti. "Gufo l'Egitto", aveva detto il tecnico della Roma prima della partita con la Sampdoria. Sperava solo che Salah tornasse prima, ma chissà cosa devono aver pensato da quelle parti. Perché intanto, mentre i giallorossi hanno lasciato gran parte delle speranze scudetto a Marassi, l'Egitto va avanti: lo fa battendo il Marocco 1-0, gol di Kahraba all'88', quando i supplementari sembravano vicinissimi.



A tornare prima a casa, allora, sarà lo juventino Benatia, che tornerà a disposizione di Allegri. Salah, invece, resta in Gabon e mercoledì sfiderà il non irresistibile Burkina Faso in semifinale. L'altra partita (in programma giovedì) sarà l'affascinante Camerun-Ghana, i Leoni Indomabili contro le Black Stars dei fratelli Ayew. Jordan e André hanno messo il timbro sul 2-1 al Congo, al quale non è bastato un gol pazzesco di Mpoku. vecchia conoscenza della serie A per i suoi trascorsi al Cagliari.