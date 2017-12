Copa Libertadores, trionfo Gremio: il Lanus si deve arrendere

Dopo le roventi polemiche dell'andata, è trionfo brasiliano in Copa Libertadores: dopo aver vinto la gara di andata per 1-0, il Gremio si impone 2-1 anche in Argentina contro il Lanus, e conquista la terza Libertadores della sua storia. Il Tricolor dos Pampas, che chiude la gara già nel primo tempo con le reti dell'ex Verona Fernandinho e di Luan, raggiunge così Santos e San Paolo fra i club verdeoro più vincenti nel torneo.

Ma la vera impresa è quella del tecnico dei brasiliani, Renato Portaluppi, noto in patria come Renato Gaucho, che con questo successo entra di diritto nella leggenda del calcio sudamericano: l'ex giocatore della Roma, infatti, è stato in grado di vincere in panchina con la stessa squadra a 34 anni di distanza la Copa Libertadores dopo averla vinta come giocatore nell'ormai lontano 1983. L'ex ala, che non aveva fatto particolarmente bene in Italia, è l'ottavo allenatore in assoluto a riuscire in questa impresa, ma è quello ad averlo fatto con il maggior margine di tempo dall'affermazione da giocatore: prima di lui ce l'avevano fatta Humberto Maschio, Roberto Ferreiro, Luis Cubilla, Juan Martín Mujica, José Omar Pastoriza, Nery Pumpido e Marcelo Gallardo.

Con la vittoria della Copa Libertadores il Gremio si qualifica al Mondiale per club che si giocherà a dicembre negli Emirati Arabi, dove si candida ad essere l'avversario più temibile per il Real Madrid di Zidane.