Copa del Rey, Celta Vigo-Real Madrid 2-2: Ronaldo eliminato

Il Real Madrid dovrà rinunciare a ogni possibile sogno di triplete, in questa stagione. La squadra di Zinedine Zidane, infatti, è stata eliminata dai quarti di finale della Coppa del Re. Sono tre, finora, le semifinaliste: Celta Vigo, che stasera in Galizia ha pareggiato 2-2 con i 'blancos', dopo il 2-1 conquistato nel Santiago Bernabeu; Atletico Madrid e Alaves,che aveva escluso dalla competizione l'Alcorcon.



La sorpresa principale è l'esclusione del Real Madrid, capolista della Liga e campione del mondo per club in carica che non è andato oltre il 2-2 a Vigo. Cristiano Ronaldo è stato sfortunato, colpendo un doppio palo, sullo 0-0; quindi 'CR7' e compagni sono andati sotto per un'autorete di Danilo. Lo stesso Ronaldo ha firmato il pareggio, prima che i galiziani si riportassero sul 2-1 con Wass. Inutile il 2-2 di Lucas Vazquez. Per il Napoli, che sfiderà il Real in Champions, un buon segnale: nel doppio confronto contro un avversario inferiore, Zidane è stato eliminato.