Copa del Rey, Barcellona in semifinale: 5-2 al Real Sociedad

Luis Enrique sceglie di non far riposare la MSN e il trio offensivo del Barcellona liquida con cinque gol la Real Sociedad nella partita di ritorno dei quarti di finale confermando la legge del Camp Nou (nelle ultime 6 partite interne una media di quasi cinque reti a match). I blaugrana volano in semifinale, anche grazie all'1-0 dell'andata, dove trovano Atletico Madrid, Celta Vigo (che ha eliminato il Real Madrid) e Alaves: gli accoppiamenti saranno decisi con sorteggio.



Partita in discesa dopo diciassette minuti quando Denis Suarez, servito dall'omonimo Luis, apre le marcature. Nella ripresa Messi raddoppia su rigore prima del gol di Juanmi che però dura solo un minuto, il tempo del Pistolero di siglare il tris. Le ultime tre reti arrivano nel finale: Willian Jose buca Cillessen ma Turan e Denis Suarez fissano il 5-2 definitivo.