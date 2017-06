Copa America aperta a Italia, Francia, Portogallo e Spagna?

Una Copa America con Italia, Francia, Portogallo e Spagna. Ci starebbe pensando la CONMEBOL (confederazione sudamericana del calcio) per la prossima edizione del 2019 che si disputerà in Brasile. L'idea sarebbe appunto quella di invitare le quattro squadre europee 'latine' secondo quanto riferisce Globoesporte. Inoltre il Giapppone avrebbe espresso il desiderio di partecipare alla competizione.



Al momento sembra comunque più probabile la conferma della formula con 12 squadre e la presenza di Usa e Messico.



Secondo il quotidiano brasiliano inoltre, dopo il 2019, la Copa America non andrà più in scena negli anni dispari. A partire dal 2020 si terrà in concomitanza con gli Europei. Quella del 2019 sarebbe dunque l'unica edizione possibile con i 4 paesi del Vecchio Continente.