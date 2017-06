Copa America 2019, l'Italia non sarà invitata: preferiscono CR7

Meglio Cristiano Ronaldo e la Spagna del tiqui-taca rispetto all'Italia. Stando a quanto rivela Globoesporte, la Conmebol ha scelto le nazionali europee che saranno invitate alla Copa America 2019, l'ultima che verrà disputata in anni dispari: saranno il Portogallo campione d'Europa in carica e, come detto, le Furie Rosse. La suggestiva ipotesi di vedere gli azzurri lottare per il titolo di campioni del Sudamerica, dunque, non si realizzerà.



La Federcalcio sudamericana approfitterà del Congresso Fifa per muovere i primi passi verso la definizione dell'elenco delle partecipanti al torneo che si disputerà in Brasile: oltre alle dieci nazionali sudamericane, il quadro sarà completato dalle due europee già citate, da due asiatiche (Cina e Giappone) e da Messico e Stati Uniti, già altre volte invitati alla Copa America. La possibilità di vedere una sfida Messi contro Ronaldo o Messi contro i suoi compagni di squadra del Barça ha portato la Conmebol a scartare l'ipotesi Italia o anche la Francia.