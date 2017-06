Conte: "Voglio il Chelsea al top. Ma non senza famiglia"

Il Chelsea, l'Inter, la serie e l'Italia: a tutto Antonio Conte nell'intervista de La Repubblica. "In Inghilterra una stagione non tutta rosa e fiori: bene l'approdo, meno il percorso. Un altro anno senza famiglia non me lo faccio, questo è sicuro: se rimango, moglie e figlia verranno qui con me e per Vittoria sarebbe una grande opportunità vivere in un Paese straniero".



Sul possibile futuro a tinte nerazzurre, il tecnico italiano non si sbilancia: "La mia priorità è migliorare sempre, vorrei mettere le basi al Chelsea per far trovare stabilità al top. In quesi giorni parlerò con Abramovich. Sono innamorato dell'talia e le speculazioni sul mio futuro sono normali ora però mi concentro sulla trentesima vittoria stagionale in Premier - nessuno ci è mai riuscito - e sulla finale di FA Cup".



Conte ripercorre le difficoltà di inizio stagione: "La squadra andava in campo e io non sapevo cosa sarebbe successo. Poi ho pensato: se devo morire, lo farò con le mie idee. Lavoro meticoloso, nessun compromesso, la squadra mi ha rispettato. Da lì è iniziata la scalata e abbiamo conquistato Stamford Bridge". Sulle differenze tra Premier e serie A: "Qui c'è più cultura sportiva, applausi dopo retrocessioni e presto squalifiche contro i simulatori. Lo spot del calcio italiano è l'Atalanta di Gasperini: società solida, allenatore preparato e giovani forti".