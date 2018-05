Conte: "Salah non l'ho venduto io. Futuro? La solita storia..."

Potrebbe sembrare una piccola stoccatina a Mourinho e forse lo è: quando chiedono ad Antonio Conte perché Mohamed Salah è stato lasciato partire, il tecnico del Chelsea risponde così: "Lo conoscevo dai tempi della Serie A, ma prevedere che facesse una stagione del genere era francamente difficile. E' diventato molto cinico, adesso sfrutta quasi ogni occasione. Se ho approvato la decisione del club? No, no, no. Non ho mai parlato di Salah, la situazione era già piuttosto chiara. Nessuno mi ha chiesto di lui. Non voglio assumermi questa responsabilità se mi tirate in mezzo anche su questo non ci siamo. Tirate in mezzo la persona che deve assumersi la responsabilità". Salah fu dato in prestito alla Fiorentina, poi alla Roma, che lo ha riscattato nell'estate 2016, proprio quando è arrivato Conte. Ma prima di lui ai Blues c'era Mourinho...



Antonio Conte ha parlato anche del proprio futuro: "Da inizio stagione me lo chiedete, ma la risposta è sempre la stessa: ho un contratto e lavoro ogni giorno con serietà. Nazionale? Mancini favorito è una voce, la settimana scorsa c'era quella di Ancelotti. Vedremo cosa accadrà. Sono entrambi allenatori esperti".