Conte-Psg, c'è l'offerta: 11,5 milioni a stagione

L'unica certezza è l'addio di Unai Emery, per quanto non sia ancora ufficiale. Il Psg - come ha rivelato in anteprima il terzino Meunier - cambierà allenatore a fine stagione non rinnovando il contratto in scadenza al tecnico spagnolo. Il punto, dunque, è capire chi lo sostituirà. E se per Le Parisien, Al Khelaifi preferisce Massimiliano Allegri, secondo il Guardian i dirigenti del club francese avrebbero già contattato l'entourage di Antonio Conte per avviare la trattativa.



Stando a quanto scrive l'autorevole quotidiano britannico, l'offerta per il tecnico italiano è di 10 milioni di sterline a stagione, poco più di quanto percepisce attualmente al Chelsea, dove lo stipendio è pari a 9,5 milioni di sterline. L'ingaggio, dunque, sarebbe leggermente superiore, circa 11,5 milioni di euro e Conte andrebbe a lavorare in una situazione per lui inedita, non solo per il cambio di paese, ma soprattutto di obiettivi: al Psg vincere il campionato è un obbligo, non una possibilità, la vera sfida è andare avanti in Champions. Stavolta sedendosi a un ristorante di lusso con in tasca tanti soldi.