Conte, momento d'oro al Chelsea: "La svolta grazie al 3-4-3"

Cinque vittorie nelle ultime cinque partite senza subire nemmeno un gol e secondo posto solitario in Premier a una lunghezza dalla capolista Liverpool. Antonio Conte sta vivendo un momento d'oro alla guida del Chelsea e in un'intervista al sito ufficiale della società ha fatto un bilancio dei suoi primi mesi in Inghilterra: “Non è facile arrivare in un club nuovo e conoscere un Paese nuovo, una lingua nuova. E poi devi anche portare i tuoi metodi, la tua filosofia. Ma dopo quattro mesi sono contento di tutto, perché i giocatori mi hanno sempre mostrato l’atteggiamento giusto, in allenamento e in partita - ha detto Conte, che ha aggiunto - La società mi è molto vicina, mi sostiene e i tifosi sono fantastici, sia in casa che fuori”.

Dopo un inizio un po' a singhiozzo e i pesanti ko con Arsenal e Liverpool, la svolta c'è stata con il cambiamento tattico: "Abbiamo cominciato la stagione con un altro modulo perché pensavo di giocare col 4-2-4, poi siamo passati al 4-3-3 e abbiamo giocato anche col 4-2-3-1 che si era visto lo scorso anno. Ma in alcune occasioni mi sono accorto che non avevamo il giusto equilibrio, subivamo più gol degli avversari e concedevamo anche troppe occasioni, il che non è mai una buona cosa. Per questo siamo passati al 3-4-3 che penso sia più adatto alla nostra squadra anche perché abbiamo gli attaccanti giusti per questo gioco. Pensavo che saremmo migliorati sia offensivamente che difensivamente e in effetti abbiamo segnato tanti gol e creato un numero di occasioni maggiore pur mantenendo la porta inviolata per cui ritengo sia la strada giusta. Durante il ritiro ho preferito lavorare sui concetti, sui principi, ma ho sempre saputo che questa squadra poteva giocare col 3-4-3, nella mia testa c'era questa possibilità. Conoscevo le caratteristiche dei giocatori e per questa ragione, quando ho parlato col club e abbiamo programmato la stagione, era un'alternativa al 4-2-4" ha spiegato Conte.

I metodi da "martello" dell'ex ct azzurro stanno quindi funzionando anche al Chelsea: "Di sicuro in questi mesi siamo cresciuti, abbiamo lavorato molto su questo nuovo modulo e devo ringraziare i miei giocatori, perché hanno avuto la giusta concentrazione, il giusto atteggiamento, la giusta voglia di allenarsi più di prima e ora è più facile rispetto a un mese fa. Ma sappiamo che possiamo migliorare tanto in diversi aspetti, come la pressione sui portatori di palla o l'essere più compatti".

Infine una battuta sul campionato, che da anni non era così equilibrato: “Penso che in Inghilterra qualcosa stia cambiando perché ci sono diversi allenatori da diversi Paesi che stanno portando nuove differenti idee e nuovi metodi, nuove filosofie di gioco e penso che sia un’ottima cosa per la Premier”.