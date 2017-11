Conte: "Italia, è un disastro. Molto difficile che io torni ct"

"Non è un grande momento per il mio Paese. Mancare il Mondiale dopo sessant'anni è un disastro. Mi sento addosso una grande tristezza come tutti gli italiani, tutti sanno benissimo quanto sia importante il calcio in Italia. E' un gravissimo stop per tutto il nostro mondo". Antonio Conte commenta così da Londra la clamorosa eliminazione dell'Italia contro la Svezia.



Il tecnico del Chelsea allontana l'ipotesi del suo ritorno sulla panchina azzurra: "Penso sia molto difficile in questo momento, non è semplice. Ci sono tante voci ma penso che la Figc debba prendersi il tempo giusto per trovare la giusta soluzione per il calcio italiano. Io adesso sono molto concentrato sul Chelsea. Sono qui per creare un progetto a lungo termine, ci sono tante cose da fare".



Per l'ex Juve non è sufficiente cambiare ct: "Sarebbe assurdo pensare che solamente con la nomina di un nuovo ct si possano risolvere tutti i problemi. Un allenatore va messo nelle migliori condizioni per lavorare. Non basta affidare a una persona l'incarico, un tecnico deve essere aiutato risolvendogli problemi, non ponendo ulteriori ostacoli sulla sua strada. Personalmente, l'esperienza da ct mi ha aperto gli orizzonti, ora capisco meglio quali siano le esigenze dei commissari tecnici e per questo ci dialogo volentieri".